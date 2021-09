Mercato immobiliare: 2021 boom di compravendite a Milano

Il mercato immobiliare sembra essersi ripreso piuttosto bene dalla potenziale crisi che avrebbe potuto stravolgere l’intero settore; infatti, vediamo un boom di compravendite a Milano. Nella maggior parte delle città italiane, dopo lo stop registrato nel 2020 per via del lockdown, le compravendite non si sono mai fermate per davvero e in alcuni casi non hanno nemmeno rallentato la corsa. Anzi, in città trainanti come Roma e Milano si è assistito nel 2021 a un forte acquisto nel mercato immobiliare, che fa sicuramente ben sperare nel prossimo futuro.

Il prezzo medio delle case a Milano è sensibilmente aumentato rispetto al 2020, ma sembra che questo poco importi agli italiani che hanno intenzione d’investire nel mattone. A influire maggiormente, piuttosto, sono altri fattori come l’ubicazione dell’immobile, la sua metratura, il numero di stanze e la presenza di uno spazio all’aperto.

Acquistare casa a Milano: la zona fa la differenza

La zona, ossia l’ubicazione dell’immobile, continua a fare la vera differenza per gli acquirenti, che naturalmente preferiscono investire nell’acquisto di case collocate in quartieri di pregio o di recente riqualificazione.

D’altronde, nella città della moda, le alternative sono numerose. Se il centro storico rimane sempre appetibile, specialmente per chi intende acquistare a scopo d’investimento, quartieri come Isola e Tre Torri sono decisamente richiesti proprio per via del loro potenziale. È naturale che i prezzi siano più elevati in queste zone, ma a quanto pare gli acquirenti sono disposti a spendere di più per vivere o comunque avere una casa di proprietà in una zona di pregio.

Trilocali e quadrilocali i più richiesti nel 2021

Per quanto riguarda la tipologia dell’immobile, da inizio pandemia sono cambiate le esigenze degli italiani che stanno dimostrando un maggior interesse nei confronti di appartamenti di ampia metratura, dotati di più stanze.

Trilocali soprattutto, ma anche quadrilocali sono i più richiesti attualmente, mentre stanno perdendo sempre più attrattività i bi e i monolocali, considerati spesso troppo piccoli. Questa è una diretta conseguenza della pandemia, perché durante il lockdown in molti si sono resi conto di aver bisogno di maggiore spazio. Non solo: bisogna anche considerare che sono aumentati in modo significativo i dipendenti che adesso lavorano da casa e che, dunque, hanno la necessità di qualche stanza in più.

Balcone, terrazzo o giardino: un valore aggiunto sempre più richiesto

C’è poi un’altra caratteristica che a livello immobiliare è sempre più richiesta e parliamo della presenza di un giardino, un terrazzo o almeno un balcone. Anche in questo caso si tratta di una tendenza che è maturata durante la pandemia e in particolare nel periodo del lockdown, quando molte famiglie si sono trovate letteralmente chiuse in casa.

In realtà, il fenomeno dello smart working, che è sempre più diffuso anche a Milano, ha contribuito a far crescere nelle persone il desiderio di uno spazio all’aperto a disposizione. La casa si vive in generale di più ed è quindi normale che le esigenze siano superiori rispetto al passato.