Il paese della Calabria dove Casapound è il primo partito

Nonostante lo 0,33% ottenuto alle elezioni europee a livello nazionale, Casapound ha trovato il modo di festeggiare lo stesso. Lo ha fatto sia attraverso la propria pagina Facebook – dove ha sottolineato il risultato ottenuto in diversi comuni dove ha partecipato alle elezioni amministrative -, sia attraverso il risultato ottenuto nel piccolo paese di Calanna, in provincia di Reggio Calabria. Nel villaggio di 900 abitanti, infatti, Casapound ha ottenuto il 32% delle preferenze.

Casapound è primo partito a Calanna

Ovviamente, non si è trattato di un risultato clamoroso, ma anche facilmente pronosticabile. Il candidato locale alle elezioni europee (che era già stato sindaco del paesino della provincia di Reggio Calabria) Luigi Catalano è stato il più votato nel suo comune d’origine. In ogni caso, bisogna subito specificare che il 32% delle preferenze, in termini assoluti, coincide quasi completamente con i 95 voti ottenuti dall’enfant du pais. Dunque, nessun pericolo di un’onda nera che risale dalla Calabria. Soltanto la curiosità del dato statistico (non sono stati tanti i partiti che si sono candidati alle elezioni europee a risultare i più votati in singoli paesi).

I risultati di Casapound alle amministrative

In ogni caso, il risultato di Luigi Catalano non ha influito sull’esito pessimo di Casapound alle elezioni europee. Il movimento della tartaruga, invece, ha avuto decisamente un maggiore impatto alle amministrative: Casapound, infatti, ha eletto 63 consiglieri comunali al primo turno, 26 solo in Lombardia, 18 in Piemonte, 5 in Abruzzo, 4 in Emilia Romagna, 2 rispettivamente in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Veneto, 1 in Calabria e 1 in Puglia.

Casapound ha voluto evidenziare in modo particolare il risultato ottenuto ad Ascoli e a Orvieto, dove il movimento della tartaruga ha ottenuto il 2,6%, ma anche il 2,5% di Osimo, il 2,2% di Casale Monferrato, il 2,1% di Monsummano, il 3,5% di Massarosa.