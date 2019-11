Il Cardinale George Pell ottiene un ultimo appello: il via libera dell’Alta Corte

Il cardinale George Pell, il più alto prelato cattolico ad essere stato giudicato colpevole lo scorso dicembre di abusi sessuali su minori, ha ottenuto un ultimo appello. La decisione presa dai giudici dell’Alta Corte dello Stato di Victoria in seduta plenaria.

Il Cardinale Pell ottiene un ultimo appello: il via libera dell’Alta Corte

Il cardinale George Pell è stato condannato lo scorso dicembre a 3 anni e 8 mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole di reati sessuali perpetrati su minori. L’Alta Corte d’Australia ha però deciso di concedere un ultimo appello al prelato, andando contro il volere espresso dai tre giudici dello Stato di Victoria che avevano confermato la condanna con due voti contro uno.

Non è stata ancora ufficializzata una dara ma l’appello non ci sarà sicuramente prima di febbraio. I legali del prelato, che si è sempre difeso come innocente, hanno fatto sapere che il parere negativo di uno dei tre giudici della corte dello Stato di Victoria potrebbe aprire una strada alla revoca della condanna per aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni all’interno della sacrestia della cattedrale di Melbourne nel 1906, quando il cardinale e ex Prefetto dell’Economia in Vaticano era ancora arcivescovo. Il parere dissenziente del giudice Mark Weinberg, ex capo della Pubblica Accusa federale, che invece ha messo in dubbio la credibilità e l’affidabilità dell’unica tra le due vittime rimasta in vita.

(credits immagine di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI)