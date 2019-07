Il gip Chiara Gallo ha confermato il carcere per i due americani Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, coindagati per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Stando a quanto trapelato dal testo dell’ordinanza cautelare, i due tutt’ora non si renderebbero ancora conto della gravità di quanto accaduto.

Carabiniere ucciso, i due americani di fronte al Gip: «Elevata pericolosità sociale»