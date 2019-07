Carabiniere ucciso, fermati due cittadini statunitensi

Due cittadini americani sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell’ordine per la vicenda della morte di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nella notte a Roma nel tentativo di sventare una rapina nel quartiere Prati. I due, secondo le prime indiscrezioni, saranno interrogati a breve dai magistrati della procura di Roma nella caserma dei carabinieri di via In Selci.

Erano stati individuati e sorpresi dagli uomini dell’Arma, colleghi del carabiniere ucciso la scorsa notte, questa mattina presso l’hotel Meridien di via Federico Cesi, a pochi passi dal luogo in cui si è consumato l’efferato delitto. Ancora non si sa se sono stati fermati con l’accusa di omicidio e aggressione a Mario Cerciello Rega – morto dopo esser stato brutalmente colpito da otto coltellate -, ma per ora solo loro due che dovranno rispondere alle domande dei magistrati della Procura di Roma.

A breve l’interrogatorio dei due fermati

Questo doppio fermo dei due cittadini americani, per il momento, non bloccano le indagini delle forze dell’ordine che restano vigili alla ricerca di nuovi indizi per valutare l’eventuale presenza e responsabilità dietro al furto e all’uccisione del vicebrigadiere della caserma di piazza Farnese. Tutto quanto sarà accertato anche attraverso le risposte che i due fermati daranno al procuratore vicario Michele Prestipino, al procuratore aggiunto Nunzia D’Elia e al pm Maria Sabina Calabretta, che stanno per lasciare il palazzo di giustizia per raggiungere la caserma dei carabinieri di via In Selci.

I funerali del carabiniere ucciso

Nel frattempo sono è stata resa nota la data e il luogo dell’ultimo saluto a Mario Cerciello Rega. I funerali del carabiniere ucciso saranno celebrati lunedì 29 luglio alle 12 a Somma Vesuviana nella chiesa di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo 114. Si tratta dello stesso luogo in cui poco più di un mese fa il vicebrigadiere aveva celebrato il suo matrimonio con la sua Rosa.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)