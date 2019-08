Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate, più o meno

Le voci le darebbero per sposate, ma la cerimonia sarebbe stata fatta «in amicizia»

Le due si sono conosciute sul set di "Her Smell" e hanno ufficializzato la loro relazione solo a giugno

Ogni estate ha il suo gossip. Quello dell’agosto 2019 è decisamente il presunto matrimonio tra la top model Cara Delevingne, 26 anni, e l’attrice Ashley Benson, 29enne. Entrambe amatissime e molto seguite sui social, hanno ufficializzato la loro relazione dopo un anno in occasione del Pride month, e pare che siano diventate moglie e moglie in una cerimonia stravagante ma riservata, ma forse non reale.

LEGGI ANCHE > Amanda Knox aveva lanciato il crowdfounding per il suo matrimonio, ma risulta già sposata

Cara Delevingne e Ashley Benson, la relazione

Bionde, giovani, belle e soprattutto molto innamorate. Tanto innamorate da essere riuscite a proteggere la loro relazione dagli obbiettivi dei media che per un anno le hanno spiate sperando di trovare la foto inconfutabile che provasse che il loro sentimento andasse oltre una profonda amicizia. Il coming out lo ha fatto Cara Delevingne in occasione del Pride month, pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui bacia l’attrice. Dalle pettinature delle due sembrerebbe risalire al seti cinematografico del film “her Smell” dove le due si sono conosciute e innamorate. Dopo il post, è stata l’attrice a confermare pubblicamente la loro relazione durante un’intervista.

Cara Delevingne e Ashley Benson spose ma in amicizia

Due ragazze sicuramente un po’ fuori dalle righe, estremamente spontanee e senza filtri, e per questo molto amate dal pubblico. Fanno quindi sorridere i pochi dettagli trapelati sulla cerimonia che le ha dichiarate moglie e moglie. Le due si sono sposate a Las Vegas nella Little Chapel, la cappella a tema Elvis Presley dove anche Sophie Turner e Joe Jonas, entrambi presenti alle nozze delle due, avevano detto il loro primo sì a marzo prima della sontuosa cerimonia ufficiale a Parigi.

Delle nozze creative ma semplici: costate solo 370 euro, con pochi invitati, tra cui tutto il trio Jonas, l’attrice di Sansa Stark e Charlize Theron, con aprenti e amici. Le due hanno pronunciato il fatidico sì vestite di nero, con l’eccezione di un colorato bouquet per Ashley Benson, e secondo le fonti riportate dal Sun erano «felicissime, continuavano a sorridersi». Dopo la cerimonia, la foto di rito sulla cadillac rosa e poi via in albergo, senza nemmeno un rinfresco. La cerimonia sarebbe però avvenuta un anno fa, e stando alle dichiarazioni del proprietario della cappella nuziale le due «non sono legalmente sposate» e la cerimonia sarebbe stata fatta «in amicizia». Eppure, sulle mani di entrambe durante le vacanze a Saint Tropez, i fan più scrupolosi hanno notato due sottili fedi uguali. Stando alla riservatezza che contraddistingue le ragazze, dovrà passare ancora parecchio tempo prima che le nozze vengano confermate o smentite ufficialmente, intanto i fan però festeggiano.

(credits immagine di copertina: Instagram sweetbabyjamie)

https://www.instagram.com/p/BuoEwK1AVKl/