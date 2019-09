Caprara di Spoltore, autobus sbanda ed esce fuori strada: 30 feriti, grave 17enne

Grave incidente stradale in Abruzzo, a Caprara di Spoltore in provincia di Pescara. Un autobus della linea TUA (Trasporto Unico Abruzzese) ha perso il controllo e si è schiantato su un albero fuori dalla carreggiata. L’incidente sarebbe stato provocato, secondo le prime ricostruzioni, da un’automobile che procedeva nel senso opposto e che avrebbe invaso la corsia del mezzo, provocandone l’uscita di strada. Il bilancio, che poteva essere gravissimo, è di 30 feriti, di cui uno – un ragazzo di 17 anni – è grave ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Chieti.

Caprara di Spoltore, grave incidente stradale: coinvolto un autobus con 30 persone a bordo

Le coordinate dell’incidente sono queste: il mezzo è uscito di strada lungo la provinciale che conduce a Caprara da Santa Teresa di Spoltore sp12 bivio sp13 e il mezzo era quello della linea Pescara – Pianella delle 12.40. A quell’ora, l’autobus aveva a bordo anche alcuni studenti usciti in anticipo dalle scuole del posto.

Impressionanti le immagini raccolte sul posto da alcuni giornalisti locali. La pagina Spoltore Notizie, in modo particolare, ha pubblicato sui social network le fotografie dell’albero che si è incastrato completamente tra le lamiere del mezzo di trasporto. La vettura è completamente distrutta. Adesso si sta cercando di accertare le cause che hanno provocato l’incidente e di valutare eventuali responsabilità rispetto a quanto accaduto.

