Addio al primo Capitan Findus italiano

Tra gli anni ’70 e ’80 Giovanni Cattaneo era diventato un volto televisivo di rilievo e riconoscibile. Era quel Capitan Findus, il primo di una lunga serie di un’altrettanto lunga campagna pubblicitaria, che diede il via a una vera e propria figura di riferimento nel mondo degli spot. Un successo che, qualche anno dopo, venne bilanciato dal classico contraltare che lo ridusse in miseria a causa di guai finanziari. Oggi, mercoledì 5 febbraio, si è spento a Milano all’età di 84 anni.

Per tutti rimarrà il primo Capitan Findus italiano: quel personaggio che, a bordo del suo vascello, condivideva i bastoncini di merluzzo pescati in alto mare con una ciurma di ragazzi entusiasti per l’avventura a bordo della nave. Il suo volto, la sua barba bianca e il suo berretto sono stati il simbolo del riconoscimento: tutti, vedendo quella pubblicità anche senza ascolta l’audio, sapevano di quale prodotto si stesse parlando.

Addio a Giovanni Cattaneo, il primo Capitan Findus italiano

Poi, però, la sua vita ha invertito rotta. I suoi ultimi anni di vita, prima del decesso di questa mattina, li aveva trascorsi all’Istituto Redaelli di Milano, nel reparto geriatria. La sua esistenza era stata stravolta dai problemi finanziari, prima delle truffa che portò all’occupazione della sua casa popolare nel quartiere meneghino Corvetto. Lì viveva con la sua pensione di invalidità, prima di quel ‘furto di abitazione’ che gli provocò un immenso dolore.

Dal successo alla miseria

Messo da parte il berretto da Capitan Findus, sul volto di Giovanni Cattaneo era rimasta la barba bianca e poco altro. Molti, invece, i ricordi che accompagnavano le sue giornate. Perché, in fondo, da piccoli tutti sognavamo le traversate oceaniche a bordo di quel vascello. E anche grazie a lui, grazie a una mera pubblicità, molti ragazzi hanno immaginato un mondo come quello. Seppur per trenta secondi.

