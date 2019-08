Crisi di governo: per la sfiducia a Conte, capigruppo in Senato il 12 agosto

La data per decidere la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte è stata indicata nel 12 agosto prossimo. In quel giorno si riunirà la capigruppo Senato per stabilire la calendarizzazione della discussione a Palazzo Madama per il voto che determinerà le sorti di questo governo e farà intravedere eventuali spiragli per il prossimo.

Capigruppo Senato fissata il 12 agosto alle 16

Il fatto che si riunisca la capigruppo Senato è indicativo della voglia di accelerare i tempi per la crisi di governo, anche se non è detto che nella riunione ci sia accordo sulla data. La capigruppo, infatti, approva il calendario all’unanimità. Il programma e il calendario sono, infatti, redatti tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e dalle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari e dai singoli senatori: a riunire i capigruppo sarà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

A prendere parte a questa riunione saranno innanzitutto i capigruppo di ciascuno dei gruppi parlamentari di Palazzo Madama, ovvero Stefano Patuanelli per il M5S, Anna Maria Bernini per Forza Italia, Massimiliano Romeo per la Lega, Andrea Marcucci per il Partito Democratico, Luca Ciriani per Fratelli d’Italia, Julia Unterberger per le autonomie e Loredana De Petris per il gruppo misto. Basta che uno di questi senatori (e il suo gruppo) sia in disaccordo su una data per impedire di indicare proprio quella data.

Capigruppo Senato, le date possibili per la mozione di sfiducia

Non è ancora certo quando verrà calendarizzata la mozione di sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte. La Lega chiede che questa venga fissata martedì 13 agosto, mentre le opposizioni propendono per lunedì 19 o martedi 20 agosto. Possibile che – data la presenza numerica maggiore di gruppi di opposizione – sia questa seconda ipotesi la più probabile. Tuttavia, nel week-end ci sarà un confronto tra i gruppi e i loro leader per arrivare preparati alla giornata di lunedì 12. Alle 16 di quel giorno si saprà quando Giuseppe Conte si sottoporrà al voto dell’aula.

(Foto: ANSA / ALESSANDRO DI MEO)