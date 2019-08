Cominceranno oggi dalle 16 le consultazioni per far fronte alla creazione di un nuovo governo. Sergio Mattarella ha chiarito che i tempi adatti a tergiversare, men che meno il Paese può rivivere quei tre mesi di limbo che hanno preceduto la formazione del governo gialloverde. È il momento di essere decisi e compatti. Dopo mesi di discussioni interne però Luigi Di Maio può contare sulla solidità dei suoi: «Siamo monolite»

I capigruppo si stringono intorno a Di Maio: «Siamo monolite»

«Siamo monolite, gruppo compatto intorno a Di Maio» scrivono i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. «Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese» sottolineano i due capigruppo in una nota diffusa il giorno delle consultazioni. Dopo il colloquio di Giuseppe Conte con il presidente della Repubblica e la consegna delle dimissioni da presidente del Consiglio, ora il movimento «si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto un’assurda crisi di governo in pieno agosto». Una stoccata verso l’ex partner di governo, tanto per ribadire che la decisione di Conte non equivale ad una responsabilità diretta: l’autore della crisi è stato e resterà per il M5S proprio Matteo Salvini. Ora però è il momento di guardare avanti, superando divisioni interne e discussioni che hanno messo in difficoltà la leadership. Proprio intorno al leader si stringono i capigruppo: «Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite. E adesso siamo concentrati sulle consultazioni».

