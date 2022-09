Esiste un gruppo Telegram in cui fare la spia per identificare chi protesta in Iran

La denuncia arriva su Twitter – con screen a corredo – da parte di Nima Fatemi (attivista e fondatore di Kandoo, organizzazione non profit che si occupa di potenziale la società civile e le popolazioni vulnerabili agendo sull’educazione e sulla sicurezza informatica). Se da un lato abbiamo Whatsapp, che ha affermato di voler garantire agli iraniani di poter rimanere in contatto tra loro nonostante il blocco di internet per ostacolare le proteste, dall’altro ci ritroviamo Telegram: «Le autorità iraniane hanno creato una canale spia su telegramma per identificare e danneggiare i manifestanti. E mentre questo è stato segnalato a @telegram, il canale e l’account rimangono attivi con +10.000 iscritti». Il canale Telegram manifestanti Iran, per segnalarli, rimane quindi attivo con oltre 10 mila persone attive al suo interno.

Iranian authorities have created a snitch line on telegram to identify and harm protestors. And while this has been reported to @telegram, the channel and account remains active with +10k subs.

This has been reported. No action has been taken. Real harm is being done#مهسا_امینی pic.twitter.com/pDSCeehTpX

— Nima Fatemi (@mrphs) September 22, 2022