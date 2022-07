Cambiano i palinsesti Rai e non solo, considerata la campagna elettorale in pieno svolgimento, e molti programmi devono tornare in anticipo

Come la campagna elettorale cambia i palinsesti: Vespa e Berlinguer tornano in anticipo

La campagna elettorale che, a sorpresa, i partiti dovranno condurre in circa due mesi dopo la caduta del governo Draghi e fino al 25 settembre (data del voto) sconvolge i palinsesti non di poco. Solitamente, ogni anno, c’è uno stop estivo per tutti i programmi televisivi (compresi talk e approfondimenti) ma quest’anno appare già evidente che le cose saranno molto diverse con una serie di cambiamenti palinsesti per le elezioni a cominciare dai programmi di Bruno Vespa e Bianca Berlinguer.

Cambiamenti palinsesti per elezioni, tocca a Vespa e Berlinguer

L’anticipazione è stata fatta da FQMagazine e riguarda i palinsesti Rai. Già il servizio pubblico si è fatto trovare pronto dopo lo scioglimento delle Camere. Arriva l’annuncio relativo ai programmi di Vespa e Berlinguer, quindi – per volontà dell’amministratore delegato Fuortes e del direttore dell’Approfondimento Antonio Di Bella – Porta a Porta e CartaBianca torneranno a fine agosto.

La scelta di Di Bella è stata quella di riportare sia CartaBianca su Rai3 martedì 30 agosto che Porta a Porta nella stessa data, in seconda serata Rai1. Anche il debutto di La Torre di Cavallo (nuova striscia informativa col volto di Marco Damilano) previsto per il prime time della terza rete sarà anticipato a lunedì 29 agosto quando, in prima battuta, sarebbe stato previsto per il lunedì successivo ovvero l’ultimo di agosto.

Le idee sono chiare, occorre fare i conti con il ritorno dalle ferie di tutto il personale necessario, con il budget e con il lavoro di copertura extra che sarà necessario. Tra i cambiamenti già effettuati in Rai per via della campagna elettorale in pieno svolgimento ci sono – tra le altre cose – la rimessa in onda la domenica pomeriggio di Lucia Annunziata con il suo Speciale Mezz’ora in più, l’allungamento di Agorà Estate e la sezione Post in prime time del Tg2.