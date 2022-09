I vecchi post in cui inneggiava a Hitler gli avevano provocato la sospensione da Fratelli d'Italia. Ma non poteva essere rimosso dalle liste elettorali e ha vinto ad Agrigento. E ora sarà deputato della Repubblica italiana

La rete non dimentica, ma gli elettori sì: il caso dell’elezione di Calogero Pisano

Se inneggi a Hitler, rivendichi il tuo essere “camerata” fino al midollo e pubblichi foto di piccoli Balilla che espletano le proprie funzioni fisiologiche sull’immagine (attraverso un fotomontaggio) di Matteo Renzi provochi due reazioni, una conseguente all’altra: l’indignazione (con denuncia) sui social e la contestuale sospensione dal tuo partito. Poi, però, ci sono le elezioni e l’elettorato, che evidentemente ha una memoria corta (o condivide quegli “ideali”), dimentica tutto e ti premia. E tutto ciò porta all’elezione alla Camera dei deputati nelle funzioni di deputato. Questo è quel che è accaduto al candidato di Fratelli d’Italia – almeno per il momento – Calogero Pisano.

LEGGI ANCHE > Figli e figliastri d’Italia: se un vecchio post social porta alla sospensione e un vecchio video no

Dopo che i social hanno riportato alla memoria alcuni vecchi post pubblicati dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ad Agrigento (attualmente sospeso dal partito proprio per questa vicenda), era impossibile rimuovere il suo nome dalle liste elettorali. Anzi, il posto di Calogero Pisano era pressoché garantito al collegio uninominale “SICILIA 1 – U05 (AGRIGENTO)“. E le aspettative del pre-polemiche sono state confermate: con 53.192 preferenze (pari al 37,83% dei voti in quel collegio), l’uomo forte di FdI nella provincia agrigentina ha sconfitto gli altri candidati nel suo stesso collegio.

Calogero Pisano, dunque, ha visto il suo nome legato a quello di Fratelli d’Italia e degli altri partiti che compongono quel centrodestra che ha trionfato alle elezioni. Anche se sospeso dal suo ruolo e dalle due funzioni proprio per decisione dei vertici di FdI dopo le polemiche per il rinvenimento di post Facebook come questi.

A chi consegneremo la guida del Paese?

A fascisti come questo Questi sono dei vecchi post di Calogero Pisano, il candidato FdI che inneggia a Hitler e Putin#Fascismo #matrice#ElezioniPolitiche22 pic.twitter.com/9qYI1JQAHX — 🇺🇦🇵🇸 🌈 MATTIA #facciamorete 🌈🛵 🚴‍♂️ (@anubi_matt) September 19, 2022

Hitler, camerata. Piccoli Balilla. Insomma, un campionario misto del nostalgico che era nel 2014 (anche se oggi dice di essere pentito di questi post pubblicati “in gioventù”).

Calogero Pisano sarà deputato, nonostante i post su Hitler

Eppure, nonostante l’indignazione, le proteste e la sospensione (a tempo) dal suo partito, Calogero Pisano farà parte dei 400 deputati del prossimo Parlamento. Siederà su uno degli scranni di Montecitorio per tutta la prossima legislatura che inizierà ufficialmente il prossimo 13 ottobre, con la prima seduta sia alla Camera che al Senato. Ma che intenzioni a Fratelli d’Italia? Il pugno duro annunciato dopo le polemiche iniziali non ha potuto avere riflessi – per termini procedurali già scaduti – sulle liste elettorali. Ma ora che succede? Nonostante i post su Hitler del passato, stando alla suddivisione dei seggi, Calogero Pisano siederà tra i banchi della maggioranza, al fianco degli altri eletti di Fratelli d’Italia.