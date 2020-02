Il calciatore del Novara che aveva definito Mussolini lungimirante perché aveva «previsto» il coronavirus

Il Novara è una squadra di calcio dal passato glorioso (che ha giocato per 13 volte in Serie A, l’ultima nel 2013) che ha, pertanto, una certa responsabilità nel panorama sportivo italiano nel diffondere i corretti valori dello sport. Attualmente, il Novara milita nel campionato di Serie C. Un suo calciatore, i difensore centrale Andrea Sbraga con un passato alla Lazio, ha pubblicato una stories su Instagram in cui ha inneggiato a Mussolini, collegando una sua frase all’attuale emergenza italiana del coronavirus.

Calciatore Novara e l’elogio di Mussolini che ‘aveva previsto’ il coronavirus

Nella stories, che poi è stata prontamente rimossa, il calciatore aveva definito Mussolini «grande statista lungimirante» perché, in qualche modo, era stato in grado di prevedere una diffusione di virus dalla Cina. Nella fattispecie, la citazione riguardava un discorso del dittatore nel 1927 in cui aveva detto: «Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno».

La questione è stata sollevata da una consigliera comunale del Partito Democratico di Novara, Sara Paladini, che ha chiesto all’amministrazione comunale di valutare le parole del calciatore che, in quanto personaggio pubblico, ha una certa responsabilità nel suo utilizzo dei canali social. Andrea Sbraga è uno dei calciatori più esperti del Novara: ha militato nella Lazio, nella Salernitana e anche nella Carrarese. Quest’anno è stato acquistato dal Novara dal Siena.

La sua prima reazione è stata quella di cancellare la storia su Instagram. Successivamente, la società sportiva del Novara ha comunicato che, in questa fase molto delicata, parlerà con i suoi calciatori per dettare le linee guida su un utilizzo responsabile degli account social.