Perché su Milano stanno volando due caccia che scortano un cargo militare

Sui social moltissimi cittadini di Milano stanno chiedendo informazioni – alcuni anche impauriti – perché da questa mattina i cieli del capoluogo meneghino sono stati invasi da alcuni caccia militari che hanno ‘scortato’ (per diversi e lunghi minuti) un cargo militare. Gli aerei, immortalati in diverse fotografie, hanno sorvolato la città a quota molto bassa, con un rumore sordo che ha fatto cadere nel panico i cittadini ignari del motivo per cui tutto questo stesse accadendo. La realtà, però, è che si è trattato di un’attività tecnica dell’Aeronautica per realizzare un calendario e per alcuni addestramenti.

A scoprire il ‘misfatto’ è stato il sito di informazione MilanoToday che ha rivelato – dopo aver avuto conferme da fonti attendibili – come il tutto sia frutto di un’attività tecnica (già prevista e programmata da tempo) per effettuare riprese e foto. I due caccia, due Tornado di stanza a Ghedi (in provincia di Brescia), hanno sorvolato i tetti di Milano ‘scortando’ un aereo militare di trasporto logistico (un Cargo militare) per finire pubblicati sul prossimo calendario dell’Aeronautica e delle Forze Armate.

Paura per i caccia che hanno sorvolato Milano

Il C-130, l’aero Cargo che sembrava essere scortato dai due caccia, in realtà stava scattando fotografie e facendo riprese ad altissima definizione proprio a quei due Tornado dell’Aeronautica. Ma in quella mezz’ora i cittadini di Milano, sorpresi da quel che vedevano davanti ai proprio occhi (il tutto è durato circa mezz’ora, tra le 10.30 e le 11 nella zona Sud della città) è scoppiato il panico social di chi si faceva domande non trovando risposte.

La chiusura dell’aeroporto di Linate

L’iniziativa ha sfruttato l’assist del cielo libero nella zona per via della chiusura dell’aeroporto di Linate da cui, dal 29 luglio al 27 settembre, non partiranno voli per via dei lavori di ristrutturazione dello scalo. Tutte le compagnie, già nei giorni scorsi, hanno annunciato lo spostamento dei propri velivoli a Malpensa.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Alessio Scala)