Bugo e Morgan già sapevano come sarebbe andata a finire: «Non so se riusciremo a rimanere amici dopo Sanremo 2020»

Che tra Bugo e Morgan non scorresse buon sangue è, evidentemente, una cosa che va avanti da tempo. Dopo il clamoroso colpo di scena a Sanremo 2020, quando Bugo ha abbandonato il palco dell’Ariston dopo che Morgan ha cambiato in corsa il testo della canzone ‘Sincero’, sta circolando su Twitter un video pubblicato da Elisa D’Ospina in cui i due, martedì scorso, hanno parlato del loro rapporto d’amicizia.

Morgan: «Non so se riusciremo a rimanere amici dopo Sanremo 2020»

Bugo e Morgan sono stati intervistati da Elisa D’Ospina durante un collegamento da Sanremo 2020 per la trasmissione ‘Detto Fatto’, in onda su Rai 2. Oltre a parlare della canzone, ‘Sincero’, i due si sono soffermati anche sul loro rapporto d’amicizia. E le parole sono state tutt’altro che benevole: «La canzone era pronta dalla scorsa primavera. Io e Morgan ci conosciamo dal 2003, però siamo amici da tre secondi», ha detto Bugo. «Non so neanche se riusciremo a rimanere amici dopo il Festival», la risposta scherzosa, ma non troppo, di Morgan.

Cosa è successo a Sanremo 2020 tra Bugo e Morgan

A distanza di tre giorni dall’intervista, il patatrac si è consumato sul palco di Sanremo 2020. Mentre i due stavano cantando ‘Sincero’, Morgan ha improvvisamente cambiato in corsa il testo, scatenando la rabbia di Bugo che ha abbandonato l’esibizione, dirigendosi verso il backstage e lasciando da solo l'(ex) amico davanti ai riflettori. Fiorello ha cercato di stemperare la tensione, senza però riuscirci. I due sono stati così squalificati da Sanremo 2020. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Morgan ha accusato: «Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha aizzato contro di me, non mi aspettavo questa situazione di sciacallaggio. Lui si è risentito: voleva liberarsi di me, me ne sono liberato io. A me non interessa di tutta questa roba qui di Sanremo 2020, a lui invece sì».

[CREDIT PHOTO: RAI 1]