La bufala del Covid che risparmia i personaggi famosi

Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, uno dei post più “virali” e condivisi riguarda una vera e propria bufala, facilmente dimostrabile. Si afferma che il virus, per qualche oscuro e losco motivo, abbia risparmiato i VIP. In realtà non è assolutamente vero e basterebbe una banale ricerca per rendersene conto, ma è più facile credere ciecamente a un complotto globale e condividerlo in modo compulsivo.

Questa è la prima versione della bufala, che risale alle prime fasi dell’emergenza:

Questa invece è la versione più recente, che in migliaia stanno condividendo in queste ultime ore:

2020:

La pandemia più grossa e pericolosa della storia dell’umanità.

DATI DEI MORTI ACCERTATI:

ATTORI MORTI – ZERO

POLITICI MORTI – ZERO

ATLETI MORTI – ZERO

CANTANTI MORTI – ZERO

SCIENZIATI MORTI – ZERO

CALCIATORI MORTI – ZERO

CARDINALI MORTI – ZERO

STRANIERI MORTI – ZERO

Cioè qui, o il “coronavirus” è intelligente o c’è qualcosa che non torna.

… Poi un (‘) altra cosa strana è che sono spariti tutti i morti di infarto, ictus, leucemia, diabete, overdose, alcolismo, trombosi, embolia polmonare, cancro, infezioni ospedaliere, incidenti stradali, suicidi, omicidi, ecc ecc.

Insomma fossi in voi qualche domandina me la farei.

Loro sono quelli svegli che invitano gli altri a farsi qualche domandina, però mica si sono chiesti se questi dati corrispondano o meno a verità. Ci abbiamo pensato noi, con un elenco assolutamente parziale e non esaustivo:

Lucia Bosè , attrice, è morta il 23 marzo 2020

, attrice, è morta il 23 marzo 2020 Adam Schlesinger , cantante e musicista, è morto il 1 aprile 2020

, cantante e musicista, è morto il 1 aprile 2020 Joe Diffie , cantante country, è morto il 30 marzo 2020

, cantante country, è morto il 30 marzo 2020 Manu Dibango , celebre sassofonista, è morto il 24 marzo 2020

, celebre sassofonista, è morto il 24 marzo 2020 Papa Diouf, ex presidente dell’Olympique Marsiglia, è morto il 1 aprile 2020

ex presidente dell’Olympique Marsiglia, è morto il 1 aprile 2020 Nelio Pavesi , politico della Lega, è morto il 10 marzo 2020

, politico della Lega, è morto il 10 marzo 2020 Nick Cordero , attore canadese, è morto il 6 luglio 2020

, attore canadese, è morto il 6 luglio 2020 Donato Sabia , atleta, è morto l’8 aprile 2020

, atleta, è morto l’8 aprile 2020 Anton Khudayev, medico della nazionale di calcio ucraina è morto il 27 luglio 2020

medico della nazionale di calcio ucraina è morto il 27 luglio 2020 Adam Schlesinger, cantante e musicista della band americana Fountains of Wayne è morto l’1 aprile 2020

Tenete presente che la lista, purtroppo, è solo parziale.

Per quanto riguarda gli scienziati morti, centinaia di medici morti durante l’emergenza dovrebbero già essere un elemento più che sufficiente per capire a colpo d’occhio che si tratta di una bufala. Non saranno VIP, ma comunque scienziati a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda tutti i personaggi famosi che hanno contratto il virus e che fortunatamente sono guariti, la lista è decisamente molto più lunga. In questo caso, però, il complottista medio (che ha sempre una risposta pronta) vi risponderà che essendo personaggi famosi avranno sicuramente avuto accesso a cure prioritarie o che addirittura vengono tenute nascoste dai poteri forti.

Quanto all’ultima parte del post, la cronaca è purtroppo assai generosa in tema di notizie riguardanti incidenti stradali, omicidi, suicidi e altre tragiche notizie, per cui riteniamo che non si renda necessaria alcuna azione di debunking: basta aprire la home di Google News o di un qualsiasi sito di informazione.