Buccino-Iannone, notte di passione

Come avevamo anticipato, continua la liaison tra Andrea Iannone e Cristina Buccino. I due hanno trascorso la notte all’Hotel Me, a Milano. Insieme hanno lasciato la struttura intorno alle ore 11.00 di questa mattina.

Buccino-Iannone, l’episodio in hotel a Milano

Grande imbarazzo per la coppia che non vuole essere sorpresa, quando nella hall si sono ritrovati la squadra della Fiorentina in ritiro nel medesimo hotel prima della partita con l’Inter di questa sera, 22 luglio alle 21.45.

Iannone, con cappellino in testa, ha accelerato il passo senza salutare alcuni membri dello staff che lo conoscevano. E la Buccino ha seguito il suo uomo.