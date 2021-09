Britney Spears sparisce da Instagram ed è subito un caso social, ma c’è un motivo

L’account Instagram di Britney Spears è stato disattivato martedì senza spiegazione e i fan hanno immediatamente pensato ad un collegamento con la fantomatica tutela del padre, a cui ha rinunciato definitivamente lo scorso 7 settembre. La star però risponde alle preoccupazioni con un post su Twitter e svela i motivi che l’hanno spinta a disattivare il suo account.

Britney è Free, ma disattiva il suo Instagram

Da anni ormai si era diffuso sui social network – e in particolare su Twitter – l’hashtag #FreeBritney. A cosa faceva riferimento? La questione aveva a che fare con una delle tante problematiche relative al passato di Britney, in particolar modo alle gestione delle sue finanze, che era stata affidata al padre. Finalmente, dopo anni di proteste – sui social e nei tribunali – il padre di Britney Spears, Jamie, ha presentato una petizione martedì scorso, 7 settembre, per porre fine alla sua tutela. Quest’ultima consisteva in un accordo strettamente controllato, in cui Jamie controllava il patrimonio della figlia, i suoi beni finanziari e alcuni beni personali. Tanto che la stessa star internazionale aveva definito tale tutela «abusiva».

Adesso che si era finalmente – e letteralmente – liberata, ecco che sparisce da Instagram, dove il suo account conta 34 milioni di followers. I fan si sono subito insospettiti circa le ragioni che hanno potuto spingere la donna a prendersi una pausa dal social network e hanno pensato al peggio. Ad esempio, un possibile retro-front del padre sulla sua decisione. Insider ha raggiunto Instagram per chiedere delle spiegazioni in merito alla vicenda e – secondo quanto riportato da loro – la piattaforma non ha dichiarato di non aver preso provvedimenti contro l’account.

In realtà la ragione sembrerebbe legata ad una scelta personale, ad una prima scelta da donna libera, dopo anni di prigionia. Anche l’avvocato di Britney Spears, Matthew Rosengart, ha riferito che la disattivazione è stata una decisione della sua cliente.

Ma a cosa è dovuta questa scelta personale? Ad un semplice social detox? Ecco il tweet postato dalla star nel suo account ufficiale.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨ — Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021

Dunque, nulla di preoccupante: Britney sta solo festeggiando il suo fidanzamento. E prendersi una piccola pausa dei social è il modo che ha ritenuto più opportuno per godersi appieno la sua gioia, il suo amore, la sua libertà.