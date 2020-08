Il San Raffaele conferma: «Briatore positivo al test Covid»

Alla fine, dopo 24 ore di annunci e smentite, è stato lo stesso Ospedale San Raffaele di Milano a togliere ogni dubbio. Flavio Briatore è risultato positivo al test Covid. L’imprenditore si era recato presso la struttura meneghina per una patologia – la prostatite di cui aveva parlato ieri sera Daniela Santanché a In Onda e confermata da lui stesso sui social – che nulla aveva a che fare con il Coronavirus. Dal test, effettuato su ogni paziente (come da protocollo) è emersa la sua positività.

«Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2 – si legge nel comunicato stampa diramato dall’Ospedale San Raffaele di Milano – . Il tampone è risultato positivo». Insomma, tutto come da protocollo ospedaliero in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo in Italia.

Briatore positivo al Coronavirus, la conferma del San Raffaele

«Di conseguenza – si legge ancora nella nota firmata da Giulio Melisurgo, medico curante, IRCCS Ospedale San Raffaele, e da Pasqualino D’Aloia, direttore professioni sanitarie, IRCCS Ospedale San Raffaele- al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati».

Il vento che tirava in Sardegna

Insomma, l’imprenditore non aveva ufficializzato l’esito del tampone nel suo ultimo intervento pubblico, aprendo però all’ipotesi di una possibile infezione per via «del vento» che circolava in Sardegna. E dopo 24 ore di voci che si sono intercorse, l’ospedale San Raffaele ha fatto chiarezza attraverso una nota stampa.

(foto di copertina: da profilo Instagram)