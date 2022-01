La minaccia botnet in Italia: cosa sono, come agiscono e in che modo possiamo proteggerci ce lo spiega un report di Swascan

Botnet, cresce la minaccia cyber in Italia: come proteggersi

Partiamo dalla definizione di botnet: innanzitutto si tratta dell’abbreviazione di “rete di robot”. Cos’è un botnet? Si tratta di una rete di dispositivi – da pc a smartphone, passando per tablet e apparati IOT – che sono stati infettati da un malware. Tutti quanti finiscono sotto il controllo dell’aggressore che, come spiega Swascan nel suo ultimo rapporto dedicato al fenomeno in Italia, agisce controllandoli e compiendo delle azioni senza che il proprietario si accorga di niente. Ognuna delle macchine che finiscono sotto il controllo dell’hacker prende il nome di bot.

La minaccia dei botnet in Italia

Come chiarisce il rapporto stilato da Swascan relativamente all’anno 2021 guardando anche al futuro, ovvero all’anno in corso, è evidente che i botnet nel nostro paese costituiscono una minaccia in crescita. Queste reti di computer e dispositivi infettati, infatti, vengono utilizzate – senza che i proprietari abbiano la minima idea di quanto accade – per lanciare attacchi hacker o, ancora, per fare sorveglianza. C’è anche la possibilità che i botnet vengano utilizzati per vendere informazioni e credenziali rubate. Il report di Swascan è frutto del lavoro fatto attraverso la piattaforma proprietaria di Cyber Threat Intelligence.

Il risultato? Sono stati identificati e analizzati, in Italia, più di 95.000 dispositivi che sono parte di botnet e che – nel lasso di tempo preso in esame – sono stati utilizzati per connettersi a Facebook. Come si diffonde un botnet? Come qualsiasi altro malware. Innanzitutto attraverso azioni di social engineering – che prevedono che il malware sia all’interno di un allegato ricevuto via mail o via mobile app -, o anche attraverso azioni più complesse che sfruttano la vulnerabilità di software.

Come viene infettato un dispositivo e come proteggersi?

Il CEO di Swascan, Pierguido Iezzi, ha spiegato come viene infettato un dispositivo: «Una volta che il destinatario apre il file dannoso sul suo computer o comunque viene infettato, il bot “fa rapporto” al server di comando e controllo dove il Criminal Hacker può dettare i comandi ai computer infetti o estrapolarne dati sensibili a suo piacimento, dati che includono spesso e volentieri le credenziali».

Un modo per proteggersi c’è: «Per scongiurare ogni rischio, lato utente privato, è necessario mantenere alta la guardia e soprattutto utilizzare le stesse best practice che riducono significativamente il rischio di essere colpiti e soprattutto tengono al sicuro i nostri account – ha spiegato Iezzi – Dobbiamo utilizzare, dove possibile, l’autenticazione a due fattori, mantenere il sistema operativo del nostro pc aggiornato, non aprire file da fonti sconosciute o sospette, scansionare tutti i file scaricati prima di eseguirli, non cliccare su link sospetti…insomma tutti quegli accorgimenti che dovrebbero essere comunque la norma quando utilizziamo internet».