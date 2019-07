Boris Johnson sarà il nuovo premier britannico

Boris Johnson ha raggiunto l’obiettivo, con un margine superiore rispetto a quanto ci si aspettava. Il politico britannico è ufficialmente il nuovo leader dei conservatori, avendo vinto il ballottaggio con Jeremy Hunt. Tra i primi a fare le sue congratulazioni al nuovo numero uno dei Tories c’è l’ex premier britannica Theresa May, che su Twitter ha rivolto il proprio messaggio di auguri a Boris Johnson.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives – we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.

— Theresa May (@theresa_may) July 23, 2019