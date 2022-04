Twitch sta chiudendo la funzione Boost Train per la comparsa di contenuti espliciti

Non è la prima volta che la piattaforma sembra avere problemi con i video per adulti

La funzione Boost Train di Twitch era stata pensata per la promozione dei canali sulla piattaforma e la loro diffusione tra utenti targettizzati. Si sta tuttavia rivelando una sorta di boomerang, sia per l’utilizzo improprio che ne viene fatto, sia – fondamentalmente – per la violazione delle policies sui contenuti della piattaforma, che vietano espressamente la pornografia. Cos’era la funzione Boost Train? Si tratta, fondamentalmente, di un carosello di canali che Twitch suggerisce ai suoi utenti. Molti di questi canali sono stati promossi attraverso una sponsorizzazione: a quanto pare, però, diversi troll starebbero pagando per promuovere canali con contenuti espliciti e per adulti, facendo finire le schermate d’anteprima nella home di diversi utenti che non hanno mancato di evidenziare questa cosa siu Twitter e su Reddit.

Boost Train Twitch, la ragione della sospensione

This promoted twitch channel reward thing was a great idea pic.twitter.com/ujr5K27xQo — Bowie (@bowieTCG) March 31, 2022

Dopo le ripetute segnalazioni – che si sono concentrate tra fine marzo e inizio di aprile -, Twitch ha preso la decisione di sospendere la funzionalità, rispondendo alle proteste di decine di utenti che si erano visti comparire – tra i canali suggeriti – molti creators che proponevano contenuti pornografici.

Quello con i contenuti per adulti e Twitch è un lungo campionario di problemi, errori e gaffe. La piattaforma ha da sempre vietato le immagini esplicite: tuttavia, erano tanti – come abbiamo documentato in passato – i creators che, attraverso Twitch, promuovevano i propri profili a pagamento su altre piattaforme come OnlyFans (Twitch, nelle sue linee guida, vietava anche la prossimità con contenuti sessualmente espliciti, non soltanto la loro proposta sulla piattaforma). Poi, è stata la volta delle dirette dalla vasca da bagno: contenuti non propriamente hard, ma che strizzavano l’occhio all’utente in maniera border-line (anche su questo, poi, Twitch è stato costretto a intervenire). Adesso, il mondo dell’hard ha giocato un altro tiro mancino alla piattaforma che, nei prossimi mesi, dovrà prendere una decisione definitiva anche sulla sua funzionalità Boost Train