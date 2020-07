Il problemi dell’App Io nel primo giorno del bonus vacanze

Oggi, mercoledì 1° luglio, è il giorno del bonus vacanze. Tantissimi nuclei familiari, oltre 72mila secondo i primi dati, hanno già fatto la loro richiesta ottenendo – seguendo i parametri basati sull’Isee – il sussidio deciso dal governo nel tentativo di dare una sferzata per la ripresa del settore turistico in Italia, martoriato dalla crisi provocata dall’emergenza Covid. E, come ogni primo giorno che si rispetti, molti utenti hanno trovato alcune difficoltà sull’app Io, la piattaforma da utilizzare per richiederlo. Sono tante, infatti, le segnalazioni arrivate sui social che parlano di malfunzionamenti.

Alcune persone, infatti, hanno effettuato il proprio accesso sull’applicazione usando – come da protocollo – lo Spid o la Carta d’identità elettronica (utilizzando il codice numerico consegnato insieme alla CIE). Qualcuno lamenta anche problemi di accesso, spiegando che l’app Io respinga la richiesta di login attraverso il sistema pubblico di identità digitale. Le segnalazioni sono arrivate anche alla pagina social ‘IO, l’app dei servizi pubblici’ che ha fornito agli utenti indicazioni sul come comportarsi in caso di malfunzionamento.

Bonus vacanze, qualche problema con l’app Io

Altre persone, invece, hanno evidenziato una problematica relativa alla stessa app Io in fase di conclusione dell’operazione per la richiesta del bonus vacanze. Il messaggio che compare più spesso sui social è il seguente.

@IOitaliait bonus vacanze con bug finale.. isee 3 minuti, click poi? tempo scaduto. 24 ore da quando se è uscita oggi l’opzione bonus vacanze? che si fa? pic.twitter.com/CvPZyxS9yW — Piersoft (@Piersoft) July 1, 2020

Come risolvere i problemi

Si tratta, come spiegato dalla stessa assistenza dell’App Io, di un bug di sistema che può essere risolto in due modi: il primo, quello più semplice, prevede la chiusura dell’applicazione e il riavvio; il secondo, invece, fa riferimento all’aggiornamento all’ultima versione dell’App Io. Seguendo queste due procedure, molte persone hanno risolto il problema e sono riusciti a richiedere il proprio bonus vacanze.

