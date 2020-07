Arriva un altro bonus: incentivi per chi rottama la vecchia auto per sceglierne una ‘euro 6’

Tra i tanti emendamenti al dl Rilancio ce n’è anche uno su cui il governo sembra aver trovato un accordo. Si tratta di un incentivo destinato a chi decide di cambiare la propria automobile (o comprarne una nuova). Ma ci sono alcuni paletti. Nei giorni scorsi si è parlato di bonus solamente per le auto elettriche e ibride, ma l’ultima proposta – che vede Pd, M5S e Italia Viva d’accordo – estenderebbe questo provvedimento anche all’acquisto delle cosiddette ‘euro 6’. L’incentivo, che ancora deve essere approvato, è stato previsto in due versioni: 3500 euro per chi rottama un veicolo vecchio di oltre 10 anni; la metà per chi procede all’acquisizione senza rottamazione. Ecco come funzionerà il bonus auto euro 6.

L’emendamento originario era stato presentato dai parlamentari di Partito Democratico, Italia Viva e Leu. Si parlava di un bonus auto euro 6 suddiviso in due, per un totale di 4mila euro: duemila finanziati dallo Stato e altrettanti sotto forma di sconto da parte dei concessionari. Ora, la maggioranza sembra aver trovato un accordo al leggero ribasso, con un carico ridotto di 500 euro per le casse dello Stato, mentre la cifra scontata dal rivenditore rimarrà la stessa. Insomma, per chi acquista una nuova automobile a basse emissioni lo sconto totale sarebbe di 3500 euro sul prezzo di listino.

Bonus auto euro 6, l’accordo nel governo

Il tutto, però, è condizionato dalla rottamazione. Per poter usufruire in toto del bonus auto euro 6 occorre restituire e rottamare la propria automobile vecchia di almeno 10 anni. Insomma, l’incentivo mira a togliere dalle strade italiane i vecchi veicoli più inquinanti che molti italiani ancora utilizzano. Secondo le indiscrezioni, lo sconto per l’acquisto di auto ibride ed elettriche dovrebbe essere ancora più alto, considerando anche il prezzo di listino di quei veicolo, notevolmente maggiore rispetto alle euro 6.

(foto di copertina: da Pixabay)