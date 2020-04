Bombshell sarebbe dovuto essere uno dei titoli più attesi dell’anno in sala, ma l’emergenza coronavirus ne ha bloccato l’uscita che era prevista per lo scorso 17 marzo. Dal 17 aprile potrete seguire il racconto di questa incredibile storia vera direttamente su Amazon Prime Video in esclusiva. Bombshell racconta l’incredibile storia delle donne che hanno spodestato Roger Ailes, l’uomo che ha contribuito a creare Fox News, il più potente e controverso impero dei media di tutti i tempi. Uno straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne, molto differenti tra loro, che decidono di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato. Lo scorso anno anche la pluripremiata The Loudest Voice con protagonista uno straordinario Russell Crowe ha trattato la medesima vicenda.

Protagonisti del film sono il premio Oscar Charlize Theron, il premio Oscar Nicole Kidman, il candidato Oscar John Lithgow e la candidata Oscar Margot Robbie. È diretto dal vincitore del premio Emmy Jay Roach ed è sceneggiato dal premio Oscar Charles Randolph.

Nel film recitano anche la vincitrice del premio Emmy Kate McKinnon, la candidata al Golden Globe Connie Britton, il premio Emmy Mark Duplass, il candidato agli Emmy Rob Delaney, il candidato ai Golden Globe Malcolm McDowell e la vincitrice di un Oscar Allison Janney.

Prodotta da Lionsgate, in partnership con Creative Wealth Media / Annapurna Pictures, una produzione Bron Studios / Denver and Delilah / Gramsci / Lighthouse Management & Media.