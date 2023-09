In arrivo il Black Friday 2023

Come da tradizione, ormai, in corrispondenza con Black Friday e Cyber Monday, si potrà approfittare delle offerte online: nel mirino soprattutto le soluzioni tecnologiche, con gli acquisti in questo campo che sono aumentati del 13% in Italia nell'ultimo anno

I saldi sono ormai finiti e non sei riuscito ad acquistare i prodotti che desideravi? Non preoccuparti, poche settimane di attesa e potrai approfittare del Black Friday, che, come ogni anno, promette sconti e offerte davvero interessanti da non lasciarsi sfuggire.

Come approfittare delle offerte

Questa giornata di sconti eccezionali nasce in America, dove da moltissimi anni è tradizione proporre offerte imperdibili durante l’ultimo venerdì di novembre, che è anche il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento. Tuttavia, è ormai popolare e diffusissimo anche in Italia e nel resto del mondo. Durante questo evento, i consumatori possono approfittare di sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti. Per massimizzare i tuoi risparmi, può aiutare pianificare in anticipo e seguire alcune strategie come, per esempio, fare una ricerca preventiva, cercando anticipatamente le offerte e i prodotti che desideri acquistare, dal momento che molte aziende iniziano a pubblicare anteprime delle loro offerte qualche settimana prima del Black Friday; oppure, si può creare una lista dei prodotti che intendi acquistare in modo tale da rimanere concentrato sugli articoli di cui hai veramente bisogno ed evitare acquisti impulsivi; ancora, si può impostare un budget per evitare di spendere più del dovuto e confrontare i prezzi tra diversi negozi online o fisici. Molto utile è anche iscriversi alle newsletter dei vari negozi o e-commerce per ricevere notizie sulle promozioni in anticipo.

Quanto dura il Black Friday 2023

Ovviamente la denominazione “Black Friday” fa pensare ad un’unica giornata in cui si concentreranno tutte le offerte, ma in realtà non è così: anche se nasce come una unica giornata di promozioni, ormai le offerte del Black Friday proseguono per diversi giorni, a volte anche per l’intera settimana. Al termine della settimana del Black Friday poi segue il Cyber Monday, che è tradizionalmente dedicato agli acquisti online, soprattutto di natura tecnologica, ma che ormai è esteso a tutti i settori commerciali e che normalmente prevede ulteriori promozioni rispetto a quelle già proposte durante il Venerdì Nero (traduzione letterale di Black Friday).

Tecnologia in offerta per il Black Friday 2023

Nel 2023, gli acquisti di prodotti tecnologici in Italia sono aumentati del 13%, soprattutto quelli online e si stima una crescita di tale dato in prossimità del Black Friday e del Cyber Monday. L’acquisto di tecnologia e in particolare di elettrodomestici è cresciuto rispetto agli anni passati non soltanto perché il digitale è ormai parte integrante delle nostre vite, ma anche per l’aumento dei consumi energetici.

I prodotti ad alta efficienza energetica, come gli elettrodomestici di classe A, sono progettati per consumare meno energia rispetto ai loro equivalenti meno efficienti. Questo si traduce in bollette più basse a lungo termine. L’investimento in elettrodomestici efficienti può comportare un costo iniziale leggermente più alto, ma si traduce in un notevole risparmio sui consumi di gas e luce nel corso degli anni, ripagando l’investimento iniziale. Il Black Friday ti permetterà di fare acquisti in modo oculato e responsabile, offrendoti incredibili prodotti con le suddette caratteristiche a prezzi decisamente più accessibili del normale.

Servizi aggiuntivi per il Black Friday 2023

Oltre che approfittare di prezzi ribassati e altre promozioni, il Black Friday offre servizi aggiuntivi che vengono proposti ai clienti sia online che negli store. Tra i tanti servizi che vengono attivati durante questa giornata (che nel 2023 cadrà il 24 novembre) e nei giorni successivi, si può approfittare della consegna gratuita su tantissimi prodotti, dell’estensione della garanzia, reso gratuito, offerte imperdibili online, omaggi e campioni gratuiti, assistenza personalizzata, finanziamenti agevolati e tanto altro ancora.

Questi servizi aggiuntivi possono variare da negozio a negozio, quindi è molto importante leggere attentamente le condizioni e i benefici offerti da ciascun rivenditore durante il Black Friday per massimizzare il valore delle tue spese.