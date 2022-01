Nelle ore della rielezione è riesploso il fenomeno Instagram delle Bimbe di Sergio Mattarella

Se c’è un termometro per misurare il gradimento di un politico sui social network, sicuramente si può annoverare quello del filone delle “bimbe di”. Ogni personaggio delle istituzioni che goda di un successo, anche parziale, sui social network è inevitabilmente coinvolto in questa spirale. Impossibile, dunque, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sfuggire a questa logica. L’account Instagram delle Bimbe di Mattarella ha avuto una improvvisa impennata proprio nelle ore che hanno preceduto la rielezione dell’ex ministro al Colle. La votazione che ha coinvolto Mattarella è entrata nella storia della Repubblica italiana: con i suoi 759 voti è il secondo presidente con più indicazioni nelle schede dei grandi elettori, dopo Sandro Pertini (832). E si è ritagliata uno spazio, ovviamente, anche sui social network a colpi di meme e di Instagram stories.

Bimbe di Mattarella, una nuova ondata di successo

Se nei giorni successivi a quello che sarebbe dovuto essere l’ultimo discorso di fine anno del presidente della Repubblica l’attività social della pagina Instagram @lebimbedisergiomattarella era stata un po’ rallentata, procedendo verso la fine del settennato con una certa nostalgia e con una certa tristezza, ecco che nelle ore che hanno preceduto la rielezione, quelle in cui il consenso intorno a un secondo mandato del presidente della Repubblica stava risalendo anche in Parlamento, l’attivismo social della pagina da 52mila followers è tornato martellante.

L’impressionante sequenza di stories della serata del 29 gennaio, che hanno documentato – in maniera parallela – le fasi della votazione prima, dello scrutinio poi e, infine, del breve discorso con cui Mattarella ha accettato il secondo mandato, è destinata a rappresentare materiale per la condivisione sui social network (anche al di fuori di Instagram) per i prossimi giorni. Soprattutto perché chi gestisce la pagina ha avuto la lungimiranza di mettere insieme due eventi cronologicamente consecutivi da sempre bacino di utenza tra il pubblico italiano: non solo l’elezione del presidente della Repubblica, ma anche il Festival di Sanremo.

I personaggi che sono stati protagonisti di questa elezione, nell’immaginario delle Bimbe di Mattarella, diventano cantanti del Festival di Sanremo: il presidente canta Non è l’Inferno di Emma Marrone, Giovanni Grasso (portavoce del presidente) canta Per dire di no di Alexia, Elisabetta Belloni si cimenta in Essere una donna di Anna Tatangelo, Matteo Salvini è impegnato – e come potrebbe essere altrimenti – nel pezzo Il diario degli errori di Michele Bravi, Giorgia Meloni (il cui partito ha insistito nel votare il candidato di bandiera Nordio) è una novella Arisa che canta Controvento, Elisabetta Casellati – uscita a pezzi da un quinto scrutinio che la proponeva come candidata del centrodestra – resiste con un Non mi avete fatto niente del duo Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Ma ci sono una serie di altri meme destinati a diventare virali e che immortalano le espressioni di Mattarella nella sua uscita pubblica della serata di ieri, alla presenza dei presidenti di Camera e Senato. Così come quelli con gli ormai famosi santini con l’icona di Mattarella che erano circolati tra gli scranni di Montecitorio anche durante le ore dell’elezione del presidente della Repubblica.