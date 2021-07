Biden chiede a Putin di fermare i cyberattacchi

Il presidente americano Joe Biden ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha comunicato la Casa Bianca, sottolineando che i due leader hanno anche discusso dei cyberattacchi che hanno di recente colpito gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE –> In che modo Putin sta facendo pressione sui social in vista delle elezioni in Russia

Joe Biden ha detto al presidente russo Vladimir Putin che la Russia deve agire per distruggere i gruppi che conducono cyberattacchi. Lo ha affermato la Casa Bianca, sottolineando che il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti «assumeranno ogni azione necessaria per difendersi e per difendere le loro infrastrutture». La telefonata con il presidente



russo Vladimir Putin è andata bene e Joe Biden si è detto ottimista. Lo ha affermato lo stesso presidente americano, sottolineando di aver detto a Putin di attendersi un’azione sui cyberattacchi. A rendere nota la conversazione telefonica tra i due leader è stata Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca. Biden ha sottolineato la necessità che la Russia adotti delle misure per prevenire che gli hacker conducano questo tipo di operazioni. «Il presidente Biden ha sottolineato l’importanza che la Russia agisca contro questi gruppi», ha detto Psaki.Biden ha detto a Putin che «gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure necessarie per difendere la loro popolazione e le infrastrutture essenziali di fronte a questa minaccia persistente».

La telefonata è avvenuta solo pochi giorni dopo un nuovo massiccio attacco del gruppo REvil, che si crede sia di base in Russia. Il gruppo ha chiesto 70 milioni di dollari in criptovalute per ‘liberare’ i dati oggetto dell’attacco, che riguardano centinaia di piccole e medie imprese in circa 12 paesi. Si tratta comunque solo di uno dei ripetuti attacchi portati nelle ultime settimane da gruppi che si trovano in Russia. A maggio, REvil ha attaccato JBS, il maggior fornitore di carni al mondo, che ha pagato 11 milioni di dollari di riscatto. All’inizio dello stesso mese, un altro gruppo criminale ha attaccato l’operatore del maggior gasdotto degli Stati Uniti, Colonial Pipeline. L’attacco ha provocato l’interruzione del servizio per alcuni giorni.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]