Il Movimento 5 Stelle attacca Salvini anche su Bibbiano: «La Lega fa saltare la Commissione»

Oramai le briglie sono state sciolte: Lega e Movimento 5 Stelle si stanno accusando – da alcuni giorni a questa parte – di qualunque cose. L’ultimo caso è quello di Bibbiano, con i pentastellati che accusano Matteo Salvini di aver, di fatto, cancellato la Commissione parlamentare d’inchiesta sugli affidamenti illeciti venuti alla luce con l’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ in alcuni comuni della Val d’Enza (Reggio Emilia). La fine anticipata di questa legislatura, infatti, farà saltare tutto quanto approvato con urgenza dal Senato.

E l’accusa principale che il Movimento 5 Stelle rivolge a Matteo Salvini riguarda le parole che, fino a qualche settimana fa, il leader della Lega aveva rilanciato recandosi anche a Bibbiano, la cittadina simbolo – secondo le indagini della Procura di Reggio Emilia – di un sistema di affidamenti illeciti di minori sottratti in modo coatto alle loro famiglie con false perizie psichiatriche e lavaggio del cervello dei bambini. Il leader della Lega aveva più volte ribadito vicinanza alle famiglie coinvolte, ma la scelta di far decadere questa legislatura – secondo il M5S – oscura quanto fatto finora.

Il M5S attacca la Lega per la commissione sugli affidamenti illeciti

In un articolo pubblicato sul Blog delle Stelle – a firma Maria Elena Spadoni, Vice Presidente delle Camera dei Deputati – si denuncia come la mossa della Lega abbia, di fatto, bloccato quanto fatto con urgenza al Senato con l’istituzione di una Commissione d’inchiesta ad hoc sul caso Bibbiano e i comuni della Val d’Enza. In caso di scioglimento delle Camere, infatti, tutto l’iter portato avanti fino a oggi, sarebbe reso vano, provocando un rallentamento del lavori da riprendere (forse) con una nuova legislatura.

«Parlateci di Bibbiano»

«Ora Salvini avrà la faccia tosta di ripresentarsi a Bibbiano e in Val d’Enza a dire che a lui interessano bambini e famiglie? Evidentemente al leader della Lega interessano solo le poltrone non il bene comune», ha scritto Maria Elena Spadoni sul Blog delle Stelle. Una volta era «Parlateci di Bibbiano», oppure «E allora Bibbiano?». Ora anche in quella che fino a poche settimane fa era la maggioranza di governo, il clima si fa torrido con accuse di speculazioni sulla pelle dei bambini.

(foto di copertina: ANSA/STEFANO ROSSI)