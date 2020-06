La Meloni accusa Bersani e «l’odio ideologico di sinistra»

Bersani, intervistato a Carta Bianca su Rai 3, ha scelto parole molto dure per condannare il centrodestra e i gilet arancioni per le manifestazioni fatte senza prestare attenzione al distanziamento sociale e – in moltissimi casi e come documentato – senza indossare le mascherine. «Con il centrodestra al governo non sarebbero bastati i cimiteri» è senza dubbio la parte dell’intervento più forte, che la Meloni non ha esitato a condannare parlando di «odio ideologico di sinistra». Asino che dice cornuto al bue, nemmeno a dirlo, posto che l’odio ideologico non dovrebbe mai essere alimentato da nessuna delle due parti.

Le parole di Bersani su Pappalardo e il centrodestra



«Il messaggio che il centrodestra sta dando da fuori e da dentro il parlamento è una coltellata al Paese. E questa gente qua, lo lasci dire a uno di Piacenza viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri»: questo il ragionamento di Bersani parlando di coloro che manifestano dicendo che il virus non esiste oppure non curandosi delle norma di distanziamento sociale e di indossare le mascherine. Un discorso che lo coinvolge da vicino e che prende in causa la sua città, Piacenza, nella quale ci sono state moltissime vittime essendo tra le province più colpite dall’epidemia. Aperte accuse al negazionismo dei gilet arancioni e all’atteggiamento del centrodestra in piazza il 2 giungo.

Meloni contro Bersani su Twitter

L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti. Ascoltate queste vergognose dichiarazioni di Bersani pic.twitter.com/7aqv0piGcp — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) June 4, 2020



Giorgia Meloni ha condiviso su Twitter l’intervento di Bersani parlando di «odio ideologico della sinistra» che «non si ferma nemmeno davanti ai morti» e definendo quanto detto dall’ex segretario del PD «vergognoso».