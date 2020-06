È finita tra Benji e Bella Thorne?

Questa mattina alle 05.27 il musicista Benjiamin Mascolo, ex componente del duo Benji&Fede, ha realizzato una serie di stories in cui ringraziava le persone più importanti della sua vita nel giorno del suo compleanno. Una serie di parole dove l’emozione si è fatta sentire, ma dove è mancato qualcosa che ha portato a chiederci: Benji e Bella Thorne, qualcosa non va nella loro relazione?

Benji e Bella Thorne, la storia d’amore scricchiola?

Ringraziamenti alla famiglia, al fratello con il quale ha un rapporto tormentato, agli amici e ai suoi seguaci. Nessun riferimento a Bella Thorne, fidanzata con la quale Benji si è mostrato sui social negli ultimi mesi. Come mai? Storia finita tra i due? Il musicista ha anche detto: «Ringrazio le persone che se ne sono andate».

Il riferimento è dedicato proprio a Bella? Eppure lo scorso 12 giugno l’ultimo post con la sua amata.

Sarà stata una dimenticanza o è scoppiata la crisi per la coppia?