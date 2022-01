La Bbc ha rimosso frasi razziste e sessiste da vecchi show che sta riproponendo in replica

Si pensi ai vecchi show che sono andati in onda sulla Rai nel corso degli anni Settanta. Quante volte sarà capitato di assistere a una scena che sarebbe stata non propriamente adatta al contesto attuale? Del resto, quando si fanno le rassegne di Techetecheté non si cerca di eliminare frasi razziste, frasi sessiste o momenti che, oggi, sarebbero considerati imbarazzanti? Bene, si tratta di quello che ha fatto la Bbc in questa particolare stagione. Ha riproposto alcuni vecchi show degli anni Settanta, edulcorandoli da frasi palesemente razziste o sessiste. Ovviamente, la scelta – quando è stata scoperta – ha creato le solite divisioni. Ma la Bbc che rimuove frasi razziste sembra essere in linea con l’esigenza radio-televisiva, dell’informazione e dell’intrattenimento, del momento.

Bbc rimuove frasi razziste dai suoi vecchi show

Il contesto: la Bbc ha deciso di mandare in onda dei suoi vecchi show degli anni Settanta, sul canale radiofonico Bbc Radio 4 Extra. I titoli in questione sono Dad’s Army, Steptoe and Son e I’m Sorry, I’ll Read That Again. In questi show c’erano battute sessiste sulle minigonne delle donne, appellativi non adatti e offensivi per definire gli omosessuali, frasi razziste pronunciate ripetutamente. La Bbc, senza particolari annunci, ha semplicemente eliminato queste frasi per evitare di proporle al pubblico radiofonico che ascolta i suoi programmi nel 2022. Il Time lo ha scoperto e ne ha chiesto conto. Ma è stata inevitabile la polemica sulla cancel culture e sulla rimozione di passaggi storici dell’evoluzione della nostra società.

Il problema è che parlare di cancel culture, in questo contesto, è assolutamente inappropriato. Lo show non è stato censurato in quanto tale, ma in quanto parte di una programmazione media che si concretizza in questo preciso momento storico. La replica della Bbc parla chiaro: «Abbiamo agito in questo modo per rimuovere stereotipi e commenti razzisti e sessisti che oggi non sono accettabili. Siamo convinti che la maggior parte degli ascoltatori accetti questa scelta».