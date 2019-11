Dopo Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, Paul Dano nei panni dell’Enigmista e Zoe Kravitz in quelli di Catwoman, il cast di The Batman, il film sul supereroe diretto da Matt Reeves che uscirà a giugno 2021, si allarga. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Matthew McConaughey sarà Harvey Dent.

Il cast stellare di Batman si arricchisce: Matthew McConaughey sarà Harvey Dent

LEGGI ANCHE> Robert Pattinson potrebbe essere il prossimo Batman

Ad affiancare Batman nella lotta contro il crimine, e poi a dargli filo da torcere, sarà Harvey Dent nella pellicola diretta da Matt Reeves, e a interpretarlo sarà Matthew McConaughey. La star di True Detective e Interstellar, è stato scelto per interpretare Dent, il procuratore distrettuale di Gotham City ligio al dovere e con un grande senso della giustizia che si trasformerà poi in “Due Facce”. La storia del personaggio segue una evoluzione narrativa interessante: rimane sfigurato, nella versione del fumetto – diversa da quella presentata da Nolan nei suoi film- l’uomo viene sfigurato dal boss mafioso Salvatore Maroni. Dopo un intervento di chirurgia estetica mal riuscito, Dent sviluppa degli sdoppiamenti di personalità, dando vita alla sua versione “criminale”. Considerando che il film che arriverà nelle sale cinematografiche nell’estate 2021 sarà il primo episodio di una nuova trilogia, la storia di Harvey Dent ben si presta ad essere raccontata per intero, e non solo con una delle sue due facce.

(Credits Immagine di copertina: © SMG via ZUMA Wire)