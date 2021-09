Sul gruppo Telegram “Basta Ditattura” oggi la rivolta è contro Ryanair

Oggi i No Green Pass di "Basta Dittatura" puntano in alto e invitano alla segnalazione di massa a Ryanair

Il gruppo “Basta Dittatura” su Telegram prende di mira ogni giorno un nuovo obiettivo. Oggi tocca a Ryanair, presa di mira da una vera e propria campagna di boicottaggio da parte degli ormai quasi 44 mila membri del gruppo Telegram che sta facendo tribolare anche la procura. Basta Dittatura contro Ryanair sta provando a programmare una vera e propria azione di mailbombing inserendo i contatti social, dell’ufficio stampa e di diversi membri della compagnia aerea.

Mentre i magistrati starebbero valutando una serie di ipotesi di reato per il gruppo Telegram “Basta Dittatura” – con la procura di Torino che ieri avrebbe inviato una mail a Telegram per chiederne l’oscuramento già nella giornata di ieri – sul gruppo gli utenti si fanno beffe della questione e continuano a prendere di mira persone specifiche – per ultimo, cronologicamente parlando, è toccato oggi ad Andrea Scanzi – e ora anche aziende.

LEGGI ANCHE >>> Il gruppo Telegram “Basta Dittatura” prende in giro la procura e dice di aspettare la chiusura del canale «in vigile attesa»

Il mailbombing di Basta dittatura contro Ryanair

La chiamano azione collettiva contro Ryanair, colpevole di «fare propaganda al passaporto schiavitù», sottolineando come «con esso si viaggerà più facilmente». Il punto è inondare di messaggi tutti i contatti condivisi sul gruppo legati a Ryanair dicendo che per loro si tratta di una norma inutile e dannosa. Dopo aver ricevuto tutte le mail – che gli admin invitano anche a scrivere preferibilmente in inglese o a tradurre con un traduttore – Ryanair dovrebbe «fare pressioni sui governi!».

«Ditegli – vengono incitati i membri del gruppo – che se richiederanno pass schiavitù e test negativo per viaggiare, non comprerete più i loro biglietti». Con gli aerei riempiti all’80% e 180 mila passeggeri solo nel mese di agosto, dati che confermano una ripresa per la compagnia lowcost, la minaccia dei No Green Pass di Basta Dittatura passerà probabilmente inosservata. Si rimane in attesa di un riscontro da parte di Telegram.