Bassetti «intervista» un suo paziente no-vax pentito sulle fake news sul Covid

Potremmo metterla su questo piano: tanti giornalisti, in questi mesi, hanno provato a fare i virologi. E allora perché un virologo non dovrebbe provare a fare il giornalista? Mettiamola su questo piano, ma poi basta. E descriviamo, nella maniera più oggettiva possibile, il video che oggi il professor Matteo Bassetti – primario dell’ospedale San Martino di Genova – ha pubblicato sulla sua pagina Facebook. Si tratta, praticamente, di una sorta di intervista a un suo paziente no-vax pentito, un signore di 48 anni, che racconta la sua testimonianza ai followers di Bassetti.

Bassetti intervista un paziente no-vax pentito

Il paziente ha affermato di essere finito in rianimazione e di aver assistito a delle scene terribili. Per questo ha invitato tutte le persone che lo ascoltano attraverso il profilo social di Matteo Bassetti a non dare credito alle fake news, ma a prestare ascolto ai «professoroni» (come il dottor Bassetti, appunto) che sono gli unici in grado di informare correttamente sul covid e sulla vaccinazione.

Abbiamo spesso analizzato l’utilizzo dei social da parte di Matteo Bassetti, ma sicuramente questo video rappresenta un unicum: il fatto di riprendere un proprio paziente, di certo con tutte le autorizzazioni del caso alla ripresa e alla divulgazione delle immagini, fa cadere letteralmente le distanze tra un medico e un influencer. L’esposizione mediatica degli esperti della pandemia è sicuramente responsabile di effetti del genere. Il medico fa anche il giornalista o – meglio ancora – l’utente famoso (con tanto di spunta blu) sui social network. La pandemia andrà pur combattuta con ogni tipo di arma, ma forse questo è un tantino troppo.