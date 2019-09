Balotelli entra in campo: in braccio ha la figlia Pia | VIDEO

Mario Balotelli è sempre stato molto legato alla città di Napoli. Qui vive sua figlia Pia. Oggi, in occasione di Napoli-Brescia, l’attaccante delle rondinelle è entrato in campo proprio con la bambina avuta nel corso della relazione con Raffaella Fico. Un momento molto emozionante, apprezzato anche sugli spalti.

Balotelli con figlia allo stadio San Paolo

Balotelli, la dedica che non riuscì a farle quando giocava con il Milan

Quando Balotelli giocava nel Milan nella stagione 2014, arrivò al San Paolo dopo pochi giorni dal riconoscimento della stessa Pia. In quella circostanza, si ricordano le lacrime dell’attaccante, autore di una partita non proprio esaltante. Nel corso del match sbagliò anche un calcio di rigore e non diede un contributo decisivo ai suoi compagni di squadra. Nel dopopartita spiegò che quelle lacrime erano dovute al fatto di voler dedicare l’ottima prestazione proprio alla piccola Pia.

Oggi, si registra la rivincita del ragazzo che, prima dell’ingresso in campo, è stato accompagnato proprio dalla bambina, con tanto di maglietta del Napoli, al momento dell’inno della Serie A. Mario Balotelli torna spesso nella città partenopea ed è più volte stato accostato alla squadra azzurra. Anche in quest’ultima stagione c’era stato qualche rumors di mercato, che poi non si è concretizzato.