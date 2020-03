Ieri vi abbiamo riportato degli accorgimenti scelti da Milly Carlucci e dagli autori di Ballando con le Stelle per permettere il regolare svolgimento del programma a partire dal 28 marzo, ma sembra che la Rai ci abbia ripensato. Come riporta TvBlog infatti sembra che i vertici di Viale Mazzini, dopo le perplessità emerse anche dal pubblico online, abbiano deciso di fare una decisa inversione U e di rimandare almeno di una settimana il primo appuntamento con il programma di ballo più amato al mondo.

Ballando con le stelle quindi si ferma e una delle ipotesi più probabili è di ripartire dopo Pasqua, anche perché potrebbe non bastare fino al 3 aprile per sconfiggere definitivamente l’emergenza da coronavirus. Sembra invece altamente improbabile che il programma venga ricollocato a settembre dato che fino a ieri, lo ripetiamo, era tutto pronto per la messa in onda e il cast era già stato messo in quarantena.

Non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali da parte della Rai per scoprire cosa accadrà al programma di Milly Carlucci, con la certezza che un po’ di intrattenimento leggero potrebbe aiutare il pubblico da casa a superare la quarantena. Intanto la Rai ha annunciato che da lunedì 16 marzo I Soliti Ignoti andranno in onda in replica, mentre per quanto riguarda L’Eredità ci sono nuove puntate registrate fino al 24 marzo per poi proseguire anche qui con le repliche.