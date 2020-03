“L’amore ai tempi del colera” è il nome del famoso romanzo di Gabriel Garcia Marquez, mentre “Ballando con le stelle ai tempi del corona” potrebbe essere il titolo del decalogo delle misure di sicurezza eccezionali messe in campo dagli autori del popolare show in onda su Rai 1. L’esordio dello show del sabato sera di Rai 1 si avvicina con la prima puntata prevista per il 28 marzo e Milly Carlucci, da sempre autrice oltre che conduttrice del programma, ha pensato davvero di tutto per rispettare le rigide restrizione imposte a tutti gli italiani dal nuovo decreto. Il cast del programma, annunciato solo parzialmente, sarebbe già in quarantena a Roma da venerdì scorso per evitare qualsiasi potenziale contagio.

Il cast di Ballando con le Stelle

Nel cast di Ballando con le Stelle al momento sono stati confermati per il momento: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano. Tra i nomi non confermati ci sono ancora l’ex pugile Daniele Scardina, il conduttore Costantino della Gherardesca, l’artista Antonio Maria Catalani, la conduttrice de “La prova del cuoco” Elisa Isoardi, gli attori Gilles Rocca, Lina Sastri, Ninetto Davoli e Paolo Conticini. Tra quelli posti in quarantena manca l’opinionista Selvaggia Lucarelli che ha preferito non lasciare Milano per Roma nonostante il decreto permetta di spostarsi per motivi di lavoro, mettendo così a rischio la sua presenza. Potrebbe partecipare in collegamento telefonico.

Molti pensavano che Ballando con le Stelle non sarebbe potuto andare in onda almeno fino al 3 aprile. La domanda del pubblico era solo una: come si può ballare senza alcun contatto e mantenendo la distanza di sicurezza? La risposta è più semplice del previsto, i ballerini dovranno scendere in pista senza potersi toccare. Al centro dello studio ci sarà un cerchio che delimiterà lo spazio da rispettare tra concorrente e maestro, oltre il quale non si potrà andare. Ci sarà poi una doppia sala delle stelle per non affollare troppo quella tradizionale. Il cast dei maestri però ha perso una delle ballerine professioniste più amate dal pubblico: Alessandra Tripoli vive ad Hong Kong e per questo non è potuta partire per l’Italia. Sarà sostituita nei prossimi giorni.