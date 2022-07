L’attacco del sindaco alla consigliera nel comune del Torinese: «Violati i sistemi informatici»

Le parole del primo cittadino, che non nomina mai la consigliera di minoranza, sono arrivate dopo la notifica della conclusione delle indagini per delle intrusioni nei sistemi informatici del comune di Baldissero

Uno scontro in consiglio comunale – condito da artifici retorici da parte del sindaco, che non nomina mai il diretto interlocutore, ma illustra una vicenda ben nota a Baldissero, piccolo comune in provincia di Torino – che si basa soprattutto su quanto notificato dalla procura di Torino: il municipio, nell’ottobre e nel novembre scorso, ha assistito a diverse intrusioni nei sistemi informatici. Secondo il pm Enrico Arnaldi, l’accusa è per una consigliera di minoranza del comune, che avrebbe avuto accesso – in maniera non lineare – ai portali dell’anagrafe, del protocollo e della ragioneria almeno un centinaio di volte.

Accuse di hackeraggio alla consigliera, lite nel comune di Baldissero

Proprio in virtù di questa notizia, il sindaco del paese – Piero Cordero – durante il consiglio comunale ha rivolto delle parole durissime all’autore di queste presunte incursioni. Il suo nome non è mai stato pronunciato, ma le frasi sembravano ben indirizzate. Tra queste espressioni, anche l’invito a farsi curare dall’assessore alla Salute e alla Disabilità del comune torinese stesso.

Parole che, nonostante non fossero rivolte a un destinatario specifico, hanno suscitato una reazione abbastanza decisa da parte della stessa consigliera comunale, che ha negato che quanto affermato dal sindaco fosse contenuto negli atti di indagine. Quello che è certo è che il comune, nel corso degli ultimi mesi dello scorso anno, ha subito un centinaio di intrusioni nei sistemi informatici non autorizzate. E, da questo punto di vista, occorrerà fare chiarezza, soprattutto per tutelare la sicurezza dei dati personali dei cittadini.