Anche uomini legati all’avvocato di Putin alla cena al Metropol con Savoini

Un’indagine congiunta di BuzzFeed, di Bellincat e di Insider ha dato un nome alle due persone che rientravano all’interno dell’audio registrato al Metropol Hotel di Mosca e che sono di nazionalità russa. Sarebbero Andrej Kharchenko e Ilja Andreevich Jakunin: entrambi avrebbero collegamenti con l’ideologo del sovranismo russo Aleksandr Dugin e all’avvocato del presidente russo Putin, Vladimir Pligin.

Identificate le due persone al Metropol vicine all’avvocato Putin

Il primo nome non era ancora emerso, mentre il secondo era già stato anticipato da Repubblica, anche se l’identità della persona non era stata ancora confermata. Come hanno fatto Buzzfeed e le altre testate a risalire all’identità delle due persone che erano al Metropol insieme a Gianluca Savoini e che parlavano della Lega di Matteo Salvini?

Hanno ottenuto degli audio in cui le due persone coinvolte parlavano e li hanno messi a confronto con la famosa registrazione pubblicata da BuzzFeed lo scorso 10 luglio. L’analisi è stata condotta dagli specialisti del National Center for Media Forensics dell’Università del Colorado a Denver.

Le due persone potrebbero far parte anche di delegazioni istituzionali in Russia e i loro nomi potrebbero rivelarsi molto utili nell’ambito dell’indagine che la Procura di Milano sta svolgendo per capire il ruolo di Gianluca Savoini e degli altri italiani presenti (Gianluca Meranda e Francesco Vannucci). In effetti, se fosse confermata l’importanza istituzionale dei due, le indagini potrebbero prendere una direzione ben precisa.