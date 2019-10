Roma, autista dell’Atac carica lo scooter sul bus e lascia a terra i passeggeri

Ha trasformato quello che sarebbe dovuto essere un autobus della linea 982 in un mezzo privato per il trasporto di uno scooter, un Honda Silver Wing 400. Protagonista, un autista dell’Atac che avrebbe dovuto effettuare regolare servizio dal capolinea Stazione Quattro Venti, in zona Monteverde, a viale della XVII Olimpiade, a Roma. L’episodio è avvenuto ieri, venerdì 18 ottobre, alle ore 17 e a raccontarlo sono stati alcuni passeggeri, come riporta il quotidiano La Repubblica.

«Questa vettura non parte, scendete tutti dall’autobus»

Una donna, che era salita sul bus al capolinea e stava aspettando di partire, ha ripercorso la vicenda: «Ero seduta in attesa che il mezzo partisse – racconta Amy G. – A un certo punto l‘autista ha ordinato a tutti i passeggeri di scendere subito dall’autobus senza dare nessuna spiegazione. L’uomo alla guida del bus non indossava la divisa, era agitato e nervoso, ma non poteva che essere un autista dell’Atac». Poi, una volta fatte scendere tutte le persone, è sceso anche lui prima di tornare verso la vettura con uno scooter. Dopo aver fatto alcune manovre e dopo aver imprecato, l’uomo è riuscito a caricare lo scooter sul bus. «Ha chiuso le porte ed è ripartito seguendo il senso di marcia, in direzione Quattro Venti», hanno raccontato alcuni passeggeri esterrefatti.

I passeggeri costretti ad aspettare un altro autobus

Alcune persone hanno dovuto aspettare 10 minuti prima di poter prendere un altro autobus, mentre altre hanno preferito proseguire a piedi. Atac ha dichiarato di aver avviato un’indagine interna per accertare la dinamica e le cause dell’episodio.

