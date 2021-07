Lo step ulteriore di Twitter sull’autenticazione a due fattori

Ora è possibile utilizzare una chiave di sicurezza alternativa a un codice per questa protezione e sarà possibile impostarla come metodo predefinito

Twitter blinda la sicurezza dei propri utenti. Per l’accesso ai profili, infatti, il social network di Jack Dorsey ha previsto uno step in più per quanto riguarda l’autenticazione a due fattori. Da mercoledì, infatti, è possibile fornire una chiave di sicurezza come unico metodo di autenticazione a due fattori. Questa possibilità, tra le altre cose, potrebbe essere scelta come impostazione di default, permettendo così al fattore umano di porre un altro ostacolo tra la sicurezza del proprio profilo e l’accesso allo stesso, al momento regolato da una stringa alfanumerica che, in quanto tale, potrebbe comunque essere potenzialmente violata da hacker.

Autenticazione a due fattori su Twitter, cosa succede

Le chiavi di sicurezza fisiche, infatti, presentano vantaggi rispetto ad altri metodi a due fattori come, ad esempio, l’utilizzo di una app di autenticazione o l’invio di un SMS. Il primo passaggio verso una sicurezza maggiore dell’account era stato fatto da Twitter nel 2019: a quell’altezza cronologica, aveva permesso di abilitare l’autenticazione a due fattori senza fornire il numero di telefono. Ora, sarà possibile utilizzare una nuova password fisica oltre a quella già scelta dall’utente.

Sull’autenticazione a due fattori si sta realizzando una vastissima campagna di informazione nell’ultimo periodo, anche grazie alle evoluzioni dei colossi del web da questo punto di vista. Anche Google, recentemente, ha annunciato che chiederà a tutti i suoi utenti l’autenticazione a due fattori – ad esempio – per l’accesso a servizi sensibili come le mail.