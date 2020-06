Il nuovo programma #ognimattina, in onda su Tv 8, con in conduzione Adriana Volpe e Alessio Viola prossimo alla partenza, avrà due inviate d’eccezione, rivelate in anteprima da Giornalettismo.

Si tratta di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (che ha già esordito in Tv), e di Flora Canto, attrice e compagna di Enrico Brignano. Le due super inviate gireranno l’Italia da nord a sud raccontando storie legate ai personaggi famosi e non solo.

LEGGI ANCHE > Berlusconi: «Montanelli dà fastidio a chi non crede nella civiltà occidentale»

Aurora Ramazzotti e Flora Canto inviate di #ognimattina

Il programma #ognimattina che si avvarrà della conduzione esperta del volto noto dell’inviato di Sky Alessio Viola andrà in onda a partire dal 29 giugno e si proporrà come contenitore esclusivo di intrattenimento. Si spazierà dall’attualità al costume, con un vero e proprio bagaglio di informazioni agili e innovative. Una vera e propria sfida per i due conduttori che, in questa nuova avventura, potranno avvalersi del contributo esclusivo di Aurora Ramazzotti e di Flora Canto.