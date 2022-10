Il numero di partecipanti possibili a un gruppo Whatsapp raddoppia

L'inseguimento di Whatsapp, che punta a competere con Telegram, continua: si passa da 512 a 1024 partecipanti massimi per ogni gruppo e la modifica è in fase di test

Aumenta il numero dei partecipanti ai gruppi Whatsapp. Se fino ad ora il numero massimo di partecipanti che è stato possibile aggiungere a ogni gruppo Whatsapp è di 512, da ora in poi si raddoppia. Chiunque, per qualunque ragione, scelga di creare comunità più ampie di quelle attuali potrà farlo. Ancora nulla a confronto però dei gruppi e dei canali Telegram, che possono contare su numeri decisamente più alti. Vediamo come cambia quindi Whatsapp, all’inseguimento di Telegram, e in che cosa rimane comunque diverso.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp introduce la funzione per creare i link per le videochiamate da condividere con altri utenti

Gruppi Whatsapp, test con 1024 partecipanti in corso

Per ora si tratta di una modifica in fase di test che non si sa né se né come potrebbe diventare effettiva per tutti gli utenti nel mondo. La fase di prova è in corso con un numero limitato di partecipanti scritti al canale beta di Whatsapp. Recentemente Whatsapp ha comunicato di stare lavorando anche alla possibilità di creare e condividere link per le videochiamate con altri utenti. Dovrebbe arrivare anche, a un certo punto, il blocco della possibilità di fare screenshot se – nello schermo da catturare – sono presenti elementi effimeri (foto inviate e fatte per essere visualizzate una volta sola).

Le differenze su Telegram

Rimangono, comunque, grosse differenze con Telegram. Con i gruppi Telegram, innanzitutto, creati per diffondere contenuti con amici e famiglia, collaboratori e colleghi, e che possono arrivare a contare fino a 200 mila partecipanti. Ci sono poi i canali, pesati per diffondere messaggi pubblici a un gruppo ampissimo di persone e che hanno un numero illimitato di iscritti. La differenza tra gruppi e canali – al di là del numero di membri che possono entrarvi – è che nei canali i messaggi eliminati scompaiono per tutti mentre nei gruppi – come spiega Telegram stesso nella sua sezione Faq – scompaiono solo per chi li cancella.