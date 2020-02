Coronavirus, indagini su chi ha fatto partire l’audio virale su WhatsApp che invita a prendere d’assalto i supermercati

Può darsi che vi sia capitato di ascoltare un audio – molto virale via WhatsApp – che invitava le persone ad andare a predere d’assalto i supermercati e a saccheggiarli per fare scorte di generi alimentari in vista del rischio coronavirus sempre più completo. L’audio si basava su quegli elementi che rendono virali una fake news: il tono di confidenza, la fonte che dovrebbe essere attendibile (la moglie di uno che lavora in Regione, in questo caso), la call-to-action e la richiesta di condivisione dell’informazione.

LEGGI ANCHE > Perché i social sono contagiati dagli hashtag sbagliati sul coronavirus

Audio WhatsApp coronavirus: l’invito ad assaltare i supermercati

Insomma, una serie di elementi che hanno reso virale l’audio in poco tempo. Adesso, la procura di Milano starebbe indagando per comprendere l’origine della diffusione di questo audio. I procuratori aggiunti di Milano Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco hanno aperto, infatti, un’inchiesta per diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico, proprio con un riferimento all’audio diventato ormai virale su diverse chat di WhatsApp.

È la stessa pm Tiziana Siciliano a collegare le scene a cui abbiamo assistito a partire dal week-end con quell’audio. Secondo il magistrato, infatti, potrebbe essere possibile una connessione. «Non abbiamo bisogno di idiozie o di comportamenti criminosi – ha detto la Siciliano -, la divulgazione di queste cose, che creano ondate di panico irresponsabili, è un reato ed è nostra ferma intenzione individuare i colpevoli e punirli in base alla legge, nessuna tolleranza per questi sciacalli».