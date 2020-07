L’uomo che si butta in acqua con la bandiera «Prima gli italiani» per protestare contro gli sbarchi a Lampedusa

L’attivista Attilio Lucia ha scelto una forma clamorosa di protesta per manifestare contro lo sbarco di migranti a Lampedusa. In diretta Facebook, trasmessa dal proprio profilo pubblico, ha deciso di tuffarsi in acqua per raggiungere una imbarcazione che stava attraccando al molo dell’isola per far scendere terra i migranti appena arrivati in Italia. La traversata a nuoto è stata fatta sventolando una bandiera con su scritto «prima gli italiani», di quelle utilizzate nel corso delle manifestazioni della Lega.

Attilio Lucia e la protesta in mare con la bandiera ‘Prima gli italiani’

Le riprese sono state effettuate dall’alto, mentre l’attivista era sceso in acqua per dare voce alla sua protesta. Sulla costa alcuni cittadini hanno usato per lui parole di incoraggiamento e hanno supportato la sua iniziativa gridando: «Bravo Attilio!».

Dal profilo social dell’uomo, si notano diverse iniziative di protesta di questo tipo, rivolte a contestare le politiche migratorie dell’Italia. Nella giornata di ieri, infatti, ha partecipato anche al sit in di protesta al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, postando un video in cui ha spiegato le ragioni della sua contrarietà alla visita del titolare del Viminale sull’isola di Lampedusa.