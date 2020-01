Secondo Attilio Fontana, il Pd avrebbe vinto in Emilia Romagna perché ha messo in piedi una «mobilitazione d'altri tempi»

Una «mobilitazione d’altri tempi»: così Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, spiega la vittoria del Partito Democratico alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Dalle immagini trasmesse dalle televisioni, accusa Fontana, si comprende come «anziani e disabili» siano stati portati in massa a votare proprio per garantire il successo dei dem e del candidato Stefano Bonaccini. La replica arriva dal vicesegretario Pd Andrea Orlando: «Disabili e anziani hanno diritto al voto quanto tutti gli altri cittadini».

Attilio Fontana attacca il Pd: «Disabili e anziani caricati sui pulmini, mobilitazioni d’altri tempi»

«Si è vista in tv gente di più di cento anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione degna dei tempi andati per salvare quel che resta di un’idea che ormai è svanita, per l’ultima ancora di salvezza»: è questa secondo il governatore leghista Attilio Fontana il motivo della vittoria del Partito Democratico alle ultime elezioni regionali in Emilio Romagna. Pur ammettendo che «se si fosse vinto sarebbe stato sicuramente meglio», Fontana non ritiene che quello ottenuto dalla Lega nella regione in cui è stata candidata Lucia Borgonzoni possa ritenersi una sconfitta tout-court. Il risultato del 42% non è affatto dovuto a errori commessi nella campagna elettorale, anzi: se di errori si è trattato «ben vengano errori di questo genere. Spero che se ne ripetano altri, che si riesca a prendere ancora una massa di voti così imponente».

La replica di Andrea Orlando: «Dubito ci sia stato un apposito servizio trasporti del Pd»

Le parole del governatore leghista però hanno innescato una serie di polemiche, A rispondere a nome del Pd è Andrea Orlando con un post su Facebook. «Dubito, avendo partecipato alla campagna elettorale, che ci sia stato un apposito servizio trasporti del Pd in Emilia Romagna – risponde Orlando in merito alle accuse – ma in ogni caso leggere una sconfitta come quella subita dalla Lega in questi termini è solo un goffo tentativo di rimozione degli errori di Salvini e dei meriti dei suoi avversari a partire da Bonaccini!. Non solo, Orlando si dice anche molto dispiaciuto del fatto che Fontana, che «si era sempre contraddistinto per la misura rispetto ad alcuni suoi compagni di partito» abbia ora «perso con questa dichiarazione tale cifra». «Disabili e anziani hanno diritto al voto quanto tutti gli altri cittadini – incalza ancora Orlando dal suo profilo Facebook – se un centenario va a votare è anche perché non vuole che torni l’odio, essendo stato, magari, testimone oculare di ciò che può provocare».

