I prinicipali siti governativi in Ucraina sono andati in down: ecco cosa sta succedendo

Venti di guerra cyber. E, probabilmente, quelli che gli esperti si stavano aspettando sta accadendo in queste ore. I fatti: alcuni siti ministeriali e istituzionali in Ucraina non sono al momento raggiungibili. Su alcuni di questi sarebbe comparso persino un messaggio su fondo nero, con una serie di simboli inquietanti (tra cui una bandiera ucraina sbarrata da un segnale di divieto) e con una serie di riquadri rossi in cui, tra le altre cose, si comunica ai cittadini del Paese che i loro dati personali sono diventati pubblici. Il portavoce del ministero degli Affari Esteri, in una conversazione rapida con il corrispondente di BuzzFeedNews Christopher Miller, ha dichiarato che è ancora presto per raggiungere conclusioni certe, ma che quanto sta accadendo sembra proprio essere un massiccio cyber attacco.

Cyber attacco in Ucraina, cosa sta succedendo ai siti governativi

«Ucraini! – si legge in uno dei messaggi postati nella landing page dei siti governativi – Tutte le informazioni su di voi sono diventate pubbliche, abbiate paura e aspettatevi di peggio».

NEWS IN KYIV: Several Ukrainian government websites down due to a major a cyberattack. Below is the @MFA_Ukraine website now. It reads in part: “Ukrainians!…All information about you has become public, be afraid and expect worse.” Sites of MOD and Education ministry also down. pic.twitter.com/3lbA06Q3Fl — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 14, 2022

Sulla pagina Facebook del ministero dell’Educazione e dell’Università in Ucraina è comparso un post che sottolinea come il portale istituzionale sia al centro di un problema rilevante. L’ente invita i cittadini a informarsi attraverso i canali social ufficiali (e li linka) dello stesso ministero: «A causa dell’attacco globale nella notte del 13-14 gennaio 2022, il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e della Scienza è temporaneamente fuori uso – si legge -. Mentre sono in corso i lavori di eliminazione dei malfunzionamenti, così come i lavori di SBU e polizia informatica, si prega di utilizzare le risorse social ufficiali del ministero».

La rivendicazione dell’attacco hacker in Ucraina

I siti interessati dall’attacco sarebbero quelli del ministero degli Affari Esteri, del Servizio di emergenza statale, del Gabinetto del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Energia. Sempre sull’annuncio pubblicato su alcuni di questi siti web da parte delle persone che stanno dietro all’attacco, si può leggere tra le righe una sorta di rivendicazione: «Questo è per il tuo passato, presente e futuro – c’è scritto -. Per la Volinia, per la Galizia, per la Polesia (tutte regioni al nord dell’Ucraina), per l’OUN UPA (l’esercito insurrezionale ucraino) e per le terre storiche.

La situazione internazionale è caldissima sul fronte Ucraina-Russia: in tanti temevano che in questi giorni si sarebbero potute verificare delle vere e proprie azioni informatiche, preludio di una offensiva più diretta da parte di Mosca. Le cause dell’attacco hacker sono ancora tutte da verificare e la situazione è attualmente in evoluzione: ma quello che sta accadendo non lascia presagire nulla di buono sul fronte internazionale.