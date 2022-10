Il messaggio con cui Enel sta informando i clienti di un attacco hacker subito

Dell’attacco hacker Enel – precisamente la violazione di un fornitore di Enel – è l’azienda stessa che sta informando i clienti. Alcuni stanno infatti ricevendo un messaggio in cui la multinazionale Italiana dell’energia li informa di una violazione informatica compiuta ai danni della società Network Contacts SpA in data 27 aprile 2022. I dati trafugati ai clienti coinvolti sono: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo postale, partita IVA, numero di telefono, indirizzo e-mail.

L’avviso agli utenti coinvolti nell’attacco hacker Enel

Uno screen del messaggio in questione è stato pubblicato da Red Hot Cyber. Nel comunicato, oltre all’informazione relativa a quali dati sono stati rubati, le persone coinvolte ricevono anche notizie rispetto al modo in cui la società colpita ha scelto di procedere: «Network Contacts SpA ci ha informato di aver adottato immediatamente tutte le misure per bloccare tale attacco e aver messo in sicurezza i propri sistemi informatici per evitare il ripetersi di tali eventi, assicurando la tutela dei dati personali di cui è in possesso». I clienti vengono informati, infine, che le autorità competenti sono state allertate in merito alla questione. Le vittime dell’attacco hacker alla società fornitrice di Enel possono contattare un numero verde se necessitano di ulteriori delucidazioni in merito.

L’ennesimo attacco che coinvolge un’infrastruttura sensibile come un fornitore di luce ed elettricità che – per sua natura – possiede i dati di milioni di cittadini ha quindi avuto luogo e, ancora una volta, sono proprio quei dati che sono andati perduti. Tanto le istituzioni quanto i servizi privati di fornitura energetica, quindi, devono rendersi più difficilmente attaccabili poiché la paralisi di determinati sistemi che gestiscono le infrastrutture che forniscono gas e elettricità alle case avrebbe un impatto notevole sulla vita delle persone.